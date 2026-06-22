Aus Angst vor den Eltern die Schule angezündet

Bei seinem umfassenden Geständnis gab der Viertklassler an, dass er mit dem Feuer erreichen wollte, dass es einige zusätzliche freie Tage gibt und vor allem, dass der Elternsprechtag abgeblasen wird. Denn er hatte einige Fünfer, die er offenbar daheim nicht erklärt hatte und nun Angst vor der Reaktion seiner Eltern hatte.