Heißer Kampf und die ungeliebte Altkleidung

7000 Tonnen Alttextilien werden jedes Jahr allein in Oberösterreich gesammelt. Nicht immer funktioniert das ohne Probleme und es kommt zu Diebstählen oder Vermüllungen rund um die Container. Bei dem Sammelsystem könnte es bald zu Änderungen kommen, denn die Abfallverbände möchten künftig stärker mitmischen.