Neues Netzwerk soll ALS-Patienten begleiten

Hinter den drei Buchstaben ALS steckt eine schwere Diagnose: Die Amyotrophe Lateralsklerose ist eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems, bei der nach und nach jene Nervenzellen absterben, die für Bewegungen zuständig sind. In Oberösterreich leben rund 90 Menschen mit ALS, jedes Jahr werden bis zu 40 Neuerkrankungen diagnostiziert. Die Krankheit stellt nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre Angehörigen vor große Herausforderungen.