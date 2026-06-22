Nach Millionen-Verkauf baut Tractive jetzt Jobs ab

„Mega-Deal bringt Gründern aus Oberösterreich Millionenregen“ – das titelte die „Krone“ im März. Die 2012 als Start-up gegründete Firma Tractive aus Pasching – Hersteller von GPS-Trackern für Haustiere – wurde für mehrere hundert Millionen Euro nach Italien verkauft. Es ist einer der bisher größten Deals in der heimischen Gründerlandschaft. Doch nach dem Millionenregen kommt jetzt ein Stellenabbau, wie der „ORF OÖ“ zuerst berichtete und der neue italienische Eigentümer, das Technologieunternehmen Bending Spoons, auf „Krone“-Anfrage bestätigt.