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Nach Millionen-Verkauf baut Tractive jetzt Jobs ab

Oberösterreich
22.06.2026 17:19
Die Firma Tractive wurde 2012 in Pasching gegründet und entwickelt GPS-Tracker für Hunde und ...
Die Firma Tractive wurde 2012 in Pasching gegründet und entwickelt GPS-Tracker für Hunde und Katzen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Erst kürzlich jubelte die Gründerszene in Oberösterreich über den millionenschweren Verkauf des einstigen Startups Tractive – Hersteller von GPS-Trackern für Haustiere – an ein italienisches Technologieunternehmen. Jetzt baut der neue Eigentümer Stellen ab.

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„Mega-Deal bringt Gründern aus Oberösterreich Millionenregen“ – das titelte die „Krone“ im März. Die 2012 als Start-up gegründete Firma Tractive aus Pasching – Hersteller von GPS-Trackern für Haustiere – wurde für mehrere hundert Millionen Euro nach Italien verkauft. Es ist einer der bisher größten Deals in der heimischen Gründerlandschaft. Doch nach dem Millionenregen kommt jetzt ein Stellenabbau, wie der „ORF OÖ“ zuerst berichtete und der neue italienische Eigentümer, das Technologieunternehmen Bending Spoons, auf „Krone“-Anfrage bestätigt.

„Schlankere Organisation“
Man habe die Paschinger Firma „eingehend analysiert“, wie es in der Stellungnahme heißt. „Dabei wurde deutlich, dass Tractive mit einer schlankeren Organisation langfristig fokussierter und flexibler agieren kann.“

Tractive beschäftigte vor dem Verkauf nach Italien zuletzt rund 270 Mitarbeiter, den Großteil davon am Hauptsitz in Oberösterreich. Wie viele davon nun ihren Job verlieren, ist noch unklar.

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Mitarbeiter bekommen Abfindung
Bending Spoons habe die Entscheidung „sorgfältig abgewogen“. Den vom Abbau betroffenen Mitarbeitern sei ein Abfindungspaket angeboten worden, „das deutlich über den üblichen Branchenstandards liegt“, lassen die Italiener wissen. Zu den GPS-Trackern bekennt man sich weiterhin. Bending Spoons will dessen Kernfunktionen ausbauen und neue Gerätegenerationen auf den Markt bringen.

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