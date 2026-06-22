Alkolenker geht nach Unfall zu seinen Eltern heim

Er setzte sich mit 2,2 Promille ans Steuer seines Autos. Weit kam ein 26-jähriger Linzer am Sonntag aber nicht. Er kam von der Straße ab und überschlug sich. Während sein Auto einen Notruf absetzte, machte sich der junge Mann auf den Weg nach Hause, zu seinen Eltern.
Der 26-Jährige aus Linz fuhr am Sonntag gegen 22.45 Uhr mit seinem Auto – vorher dürfte er ordentlich getankt haben. Er kam dann mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Verteilerkasten, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Daraufhin löste das Mobiltelefon des Verunfallten den Notruf aus.
Mann hatte 2,2 Promille
Nach einem kurzen Kontakt war der 26-Jährige allerdings nicht mehr erreichbar. Beim Eintreffen der Streife befand sich der Mann nicht mehr am Unfallort. Er konnte allerdings beim elterlichen Wohnhaus angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,22 Promille, dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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