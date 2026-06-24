In Texas entlaufen
Giraffe seit knapp 2 Wochen spurlos verschwunden
Die Behörden der texanischen Kleinstadt Leakey steht vor einem absoluten Rätsel. Vor knapp zwei Wochen hatte der Besitzer der Cedar Hollow Ranch gemeldet, dass eines seiner Tiere ausgerissen war. Seitdem ist „Gracie“ spurlos verschwunden. Was bei einer ausgewachsenen Giraffe eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sein sollte.
Auf dem riesigen Ranch-Anwesen, das 150 Kilometer nordwestlich von San Antonio liegt, hausen Hunderte exotischer Tiere. Es ist umgeben vom ländlichen Real Country voller hügeliger Wälder. Laut Manager Vick Jones war „Gracie“ unbemerkt aus ihrem Freigehege durch das scheinbar nicht verschlossene, drei Meter hohe Tor gewandert und hatte sich aus dem Staub gemacht. Eine Wildkamera nahm das fünf Meter hohe Tier am Abend, drei Kilometer von ihrem Heim entfernt, in einem Waldstück auf. Es war das letzte Mal, dass „Gracie“ gesehen wurde.
Belohnung von 5000 Dollar ausgesetzt
Der Besitzer hat inzwischen eine 5000-Dollar-Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur sicheren Rückkehr der vier Jahre alten Giraffe führen. Ein Posting dazu, das vom Real County Animal Rescue Shelter auf Facebook verbreitet wurde, ging viral.
Im Kommentar sprach ein User aus, was viele dachten: „Wie zum Teufel kann man eine Giraffe, die zwölf Millionen Meter groß ist, bitte verlieren?“ Ein anderer witzelte in Bezug auf die Beschreibung, dass Gracie „runde Ohren“ habe: „Ok, wenn wir also eine Giraffe mit spitzen Ohren sehen, dann ist es sie wohl nicht!“
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