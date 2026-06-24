Giraffe seit knapp 2 Wochen spurlos verschwunden

Auf dem riesigen Ranch-Anwesen, das 150 Kilometer nordwestlich von San Antonio liegt, hausen Hunderte exotischer Tiere. Es ist umgeben vom ländlichen Real Country voller hügeliger Wälder. Laut Manager Vick Jones war „Gracie“ unbemerkt aus ihrem Freigehege durch das scheinbar nicht verschlossene, drei Meter hohe Tor gewandert und hatte sich aus dem Staub gemacht. Eine Wildkamera nahm das fünf Meter hohe Tier am Abend, drei Kilometer von ihrem Heim entfernt, in einem Waldstück auf. Es war das letzte Mal, dass „Gracie“ gesehen wurde.