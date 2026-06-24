Ronaldo hält Druck stand – Englands Motor stockt

Cristiano Ronaldo ist nach dem ersten Auftritt seiner Portugiesen in der Kritik gestanden. Nach dem Usbekistan-Sieg darf CR7 durchatmen: Er erzielt einen Doppelpack und führt sein Team zum ersten WM-Sieg. Die Three Lions beißen sich gegen England die Zähne aus und müssen sich mit einem 0:0 begnügen!