Udo-Jürgens-Bruder verliert mit 82 sein Zuhause

Bockelmann: „Es ist gnadenlos“

Mehr als vier Jahrzehnte lang war die Wohnung sein Lebensmittelpunkt. Hier lebte, arbeitete und schuf der renommierte Maler einen großen Teil seines Lebenswerks. Nun muss er Abschied nehmen. Gegenüber dem „Münchner Merkur“ spricht Bockelmann offen über seine Situation. „Es ist gnadenlos, so aus der Wohnung zu müssen“, sagt er und bringt damit die Enttäuschung über das plötzliche Ende eines vertrauten Lebensabschnitts auf den Punkt.