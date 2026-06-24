Udo-Jürgens-Bruder verliert mit 82 sein Zuhause

Für Manfred Bockelmann ändert sich jetzt alles! Der Bruder der österreichischen Musiklegende Udo Jürgens steht vor einem unfreiwilligen Neuanfang in Kärnten. Nach 43 Jahren muss der Künstler seine Wohnung in München-Schwabing verlassen.
Eine Eigenbedarfskündigung zwingt den fast 83-Jährigen, der am 1. Juli Geburtstag hat, Medienberichten zufolge dazu, sein langjähriges Zuhause aufzugeben – ein Schlag, der ihn tief erschüttert.
Bockelmann: „Es ist gnadenlos“
Mehr als vier Jahrzehnte lang war die Wohnung sein Lebensmittelpunkt. Hier lebte, arbeitete und schuf der renommierte Maler einen großen Teil seines Lebenswerks. Nun muss er Abschied nehmen. Gegenüber dem „Münchner Merkur“ spricht Bockelmann offen über seine Situation. „Es ist gnadenlos, so aus der Wohnung zu müssen“, sagt er und bringt damit die Enttäuschung über das plötzliche Ende eines vertrauten Lebensabschnitts auf den Punkt.
Gemeinsam mit seiner Ehefrau Maria blickt er nun nach vorne. Doch die Suche nach einer neuen Wohnung in München gestaltet sich schwierig. Die hohen Mieten und der angespannte Wohnungsmarkt machen die Hoffnung auf einen Verbleib in der Stadt zunehmend kleiner. Dabei hängt sein Herz nach wie vor an München. Am liebsten würde das Ehepaar einen Platz behalten, der sie weiterhin mit der bayerischen Metropole verbindet.
Zurück in die Kärntner Heimat?
Stattdessen rückt nun ein Ort immer stärker in den Mittelpunkt, der für Manfred Bockelmann seit jeher eine besondere Bedeutung hat: Kärnten. Dorthin könnte ihn sein Weg schon bald zurückführen.
Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend – gemeinsam mit seinem berühmten Bruder Udo Jürgens. Nun scheint sich der Kreis des Lebens auf bemerkenswerte Weise zu schließen.
Obwohl die Brüder zeitlebens eng verbunden waren, gingen sie beruflich bewusst unterschiedliche Wege. Während Udo Jürgens zu den größten Entertainern des deutschsprachigen Raums aufstieg, machte sich Manfred Bockelmann als Künstler einen Namen. Beide wollten aus eigener Kraft erfolgreich sein – und genau das ist ihnen gelungen.
Neuer Lebensabschnitt
Nun wartet auf den Bruder der Musikikone ein neuer Lebensabschnitt, den er sich wohl nicht ausgesucht hätte. Doch manchmal entstehen die größten Veränderungen gerade dann, wenn man nicht mit ihnen rechnet. Nach 43 Jahren vor den Toren Münchens könnte Manfred Bockelmann schon bald dorthin zurückkehren, wo seine Geschichte einst begann – nach Kärnten.
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