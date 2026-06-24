Martinez: „Wir waren wütend und tief getroffen“

„Wenn es gut läuft, ist Cristiano großartig. Wenn es schlecht läuft, heißt es, er ist schon alt. So wird es auch immer sein.“ Daran, immer wieder zu polarisieren, ist der mehrfache Weltfußballer allerdings auch nicht schuldlos. Nach dem Auftaktmatch, das schlecht lief, hatte Ronaldo auf dem Weg aus dem Stadion in Houston kein Wort gesagt und damit viel Interpretationsspielraum geschaffen. Nach dem Sieg, als es gut lief, stellte er sich mit einer gewissen Selbstzufriedenheit den üblichen Interviews. Unmittelbar nach dem Abpfiff hatte er noch auf dem Rasen der Fußballwelt zugerufen: „I‘m back“ – „Ich bin zurück“.