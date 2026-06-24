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Beim Ex-Teamkapitän die „feine Klinge“ schärfen

Fußball National
24.06.2026 11:00
Die Ballmaschinen kommen von „Starballer“, dem Unternehmen von Ex-Teamkapitän Julian ...
Die Ballmaschinen kommen von „Starballer“, dem Unternehmen von Ex-Teamkapitän Julian Baumgartlinger.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Die „Football Factory“ in Wien bietet einzigartiges Individualtraining, analysiert und verbessert mit modernster Technologie die technische Finesse von Kickern und Kickerinnen. Das System dahinter hat Ex-Nationalteamkapitän Julian Baumgartlinger mitentwickelt – der 38-Jährige ist Feuer und Flamme für das Projekt.

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„Bei einem Kicker oder einer Kickerin stechen insbesondere die technischen Fertigkeiten, der technisch versierte Umgang mit dem Ball, hervor.“

Ein Auszug aus dem ÖFB-Ausbildungskonzept, der genauso gut als Gustomacher auf der Homepage der „Football Factory“ prangen könnte. Gründer Andre Aleo und sein Team haben sich am Rande Wiens ganz dem Fußball-Individualtraining verschrieben, bieten gezielt die Möglichkeit die „feine Klinge“ zu schleifen.

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