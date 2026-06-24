Beim Ex-Teamkapitän die „feine Klinge“ schärfen

Ein Auszug aus dem ÖFB-Ausbildungskonzept, der genauso gut als Gustomacher auf der Homepage der „Football Factory“ prangen könnte. Gründer Andre Aleo und sein Team haben sich am Rande Wiens ganz dem Fußball-Individualtraining verschrieben, bieten gezielt die Möglichkeit die „feine Klinge“ zu schleifen.