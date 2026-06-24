Der Bachelor bricht für seine Herzdame Staffel ab

„Fühlt sich schon an, als wäre er mein Freund“

Nur eine konnte strahlen: Nadja. Mit ihr turtelte Sebastian gleich im Garten der Villa. „Mir geht es sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut“, schwärmte die 28-Jährige. „Das ist das Schönste, was man als Frau bekommen kann als Bestätigung. Es fühlt sich schon an, als wäre er mein Freund.“