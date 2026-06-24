Der Bachelor bricht für seine Herzdame Staffel ab

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Noch vor dem Finale bricht Bachelor Sebastian Paul die Staffel ab. Der Grund: Der Rosenkavalier hat sein Herz bereits an eine Kandidatin verschenkt!
Es ist das Highlight jeder „Bachelor“-Staffel, wenn zum großen Finale die allerletzte Rose verteilt wird. Ein Moment, auf den die Fans der diesjährigen Staffel allerdings verzichten müssen.
„Ich weiß, dass es echte Gefühle sind“
Denn schon in der siebten Folge traf der 33-Jährige eine Entscheidung: Er will keine Nacht der Rosen! Stattdessen zog er sich zurück und wollte nachdenken. Und während die Kandidatinnen noch rätselten, was wohl dahinterstecken könnte, schien eine schon längst Bescheid zu wissen.
Des Rätsels Lösung gab es wenig später. „Ich glaube, es wäre nicht fair, wenn ich nicht ehrlich bin“, erklärte Sebastian seinen Rosen-Anwärterinnen. Und lässt die Liebes-Bombe platzen! Er habe für Kandidatin Nadja immer stärkere Gefühle entwickelt, so der Bachelor. „Ich weiß, dass das echte Gefühle sind“, unterstrich er.
Daher habe er eine Entscheidung getroffen: „Es wäre nicht fair euch gegenüber und nicht ehrlich mir gegenüber, euch weiter kennenzulernen und die Reise mit euch weiterzugehen. Deswegen würde ich mich von euch verabschieden.“ Ein großer Schock für die „Bachelor“-Ladys!
„Fühlt sich schon an, als wäre er mein Freund“
Nur eine konnte strahlen: Nadja. Mit ihr turtelte Sebastian gleich im Garten der Villa. „Mir geht es sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut“, schwärmte die 28-Jährige. „Das ist das Schönste, was man als Frau bekommen kann als Bestätigung. Es fühlt sich schon an, als wäre er mein Freund.“
Auch Sebastian ließ seinen Gefühlen freien Lauf, schwärmte: „Seit dem Paddle-Date habe ich schon gedacht: Krass, was ist das? Als du auf dem Steg standest und wir uns noch nicht mal geküsst haben, dachte ich schon: Das ist besonders. Als wir uns geküsst haben, war es dann vorbei.“
Auf das große Liebes-Finale müssen die Fans von „Die Bachelors“ aber dennoch nicht verzichten. Denn Bachleor Nummer zwei, Tim Reitz, wird seiner Traumfrau erst am Ende der Show, die auf RTL+ zu sehen ist, seine Rose überreichen.
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