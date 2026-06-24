Motorrad gegen Pkw: Mann lebensgefährlich verletzt

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark kam es am Mittwochfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorrad und ein Pkw kollidierten. Der 53-jährige Biker wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.
Mittwochfrüh kam es zu einem schweren Verkehrsunfall bei Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Gegen 6.45 Uhr war ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Motorrad auf der L405 (Vorauerstraße) aus Richtung Rohrbach kommend in Fahrtrichtung Vorau unterwegs.
Geriet auf Gegenfahrbahn
In einer Rechtskurve kam es aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 53-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.
Die 37-jährige Lenkerin des Pkw, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, blieb unverletzt. Die L405 war für die Dauer des Einsatzes bis 9.30 Uhr gesperrt.
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