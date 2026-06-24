Bald bis zu 40 Grad: Verwenden Sie ein Klimagerät?

Was halten Sie generell von Klimaanlagen und Klimageräten? Verwenden Sie diese oder können Sie trotz Hitze darauf verzichten? Falls ja: Welche Kriterien waren für Sie bei der Anschaffung entscheidend und welche Tipps würden Sie anderen Interessierten mit auf den Weg geben? Falls nein: Aus welchen Gründen verzichten Sie darauf und wie halten Sie sich und Ihre Umgebung trotzdem kühl?



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