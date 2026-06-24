Bald bis zu 40 Grad: Verwenden Sie ein Klimagerät?

Nachdem die Temperaturen in den nächsten Tagen konstant hoch bleiben sollen, überlegen sich viele Menschen, eine Klimaanlage anzuschaffen, um der Hitze ein Schnippchen zu schlagen. Unsere Frage des Tages vom 24.6. lautet: „Bis zu 40 Grad am Wochenende: Nutzen Sie daheim ein Klimagerät?“
Was halten Sie generell von Klimaanlagen und Klimageräten? Verwenden Sie diese oder können Sie trotz Hitze darauf verzichten? Falls ja: Welche Kriterien waren für Sie bei der Anschaffung entscheidend und welche Tipps würden Sie anderen Interessierten mit auf den Weg geben? Falls nein: Aus welchen Gründen verzichten Sie darauf und wie halten Sie sich und Ihre Umgebung trotzdem kühl?
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