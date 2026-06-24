Deutsche Bahn: Darum kam es zum Totalausfall

Das klingt nach Ausrede, denn wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll ein Komponentenwechsel im Funksystem den Totalausfall verursacht haben. Der Zugfunk GSM-R basiert auf der uralten 2G-Technik. Sie wurde in den 1990er-Jahren zum Beispiel in den ersten Handys eingesetzt, möglich ist damit nur das Telefonieren und das Versenden von SMS. Damit regelt die DB bis heute ihre Kommunikation zwischen Stellwerken und Lokführern.