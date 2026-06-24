Ronaldo schreibt Geschichte – Modric im 200er-Klub

CR7 kann es doch noch, trifft doppelt beim Duell mit Usbekistan und hat jetzt bei sechs aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften getroffen! Und Luka Modric feiert ein schönes Jubiläum: Der 40-Jährige steht zum 200. Mal im Team-Trikot auf dem Feld und darf sich über einen Dreier gegen Panama freuen. In „Sportkrone Inside“ mit Host Martin Grasl und „Krone“-Redakteur gibt‘s alles Aktuelle zur Fußball-WM!