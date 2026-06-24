Noch während der WM! FIFA plant Regeländerung

Ein Münzwurf statt zwei

Nach den Plänen der FIFA soll es künftig nur noch einen Münzwurf geben. Die Mannschaft, die diesen gewinnt, darf dann selbst entscheiden, ob sie zuerst schießen möchte oder welches Tor verwendet werden soll. Die andere Entscheidung würde automatisch dem Gegner zufallen. Somit wäre ausgeschlossen, dass ein Team beide Vorteile erhält, wie es zuletzt im Champions-League-Finale möglich war. Paris Saint-Germain gewann damals beide Münzwürfe und durfte sowohl die Reihenfolge als auch das Tor auswählen.