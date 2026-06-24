Flüchtlingsheim nach Brand in Küche unbewohnbar

Drei Personen im Krankenhaus

Zwei Staatenlose im Alter von 18 und 30 Jahren sowie ein Afghane (20) wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Hall eingeliefert. Laut den Ermittlern entstand an dem Gebäude ein erheblicher Sachschaden. „Das Gebäude ist momentan nicht bewohnbar“, hieß es.