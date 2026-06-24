Nur eines von 19 Spielzeugen bedenklich

Die Konzentration der Chemikalie habe zwar nicht den Wert der EU-Spielzeugrichtlinie überschritten, aber es habe ein Versäumnis der Auskunftspflicht gegenüber dem Händler laut REACH-Verordnung gegeben, so Global 2000. Die REACH-Verordnung der EU zur Stärkung des Auskunftsrechts für Konsumenten hat entgegen der Spielzeugrichtlinie strengere, nicht verbindliche Grenzwerte, führte die Umweltschutzorganisation weiter aus. Das beanstandete Produkt, ein Kinderschleim, habe nur jenen Wert überschritten.