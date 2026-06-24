Rollstuhlfahrer saß hilflos in Mittagshitze fest

Eine unangenehme Lage für einen Rollstuhlfahrer beschäftigte am Sonntagnachmittag die Feuerwehr in Pressbaum im Bezirk St. Pölten. Ein Mann war mit seinem elektrischen Rollstuhl beim Bahnhof unterwegs, als plötzlich der Akku seines Gefährts den Dienst versagte. Der Betroffene konnte die Fahrt nicht mehr fortsetzen.