Hacker setzen Wiener Flughafen unter Druck

Frachtpapiere offenbar im Besitz der Kriminellen

Glück im Unglück: Laut „Krone“-Informationen dürften die Hacker, zumindest bisher, nur Zugang zum Computer eines einzelnen Mitarbeiters erlangt haben. Zugriff auf sicherheitssensible Dokumente, wie sie es in einem Flughafenbetrieb naturgemäß zuhauf gibt, dürfte daher keiner erfolgt sein. Laut Peter Kleemann handelte es sich um „alte Frachtdokumente aus dem Jahr 2025“, die durch einen Phishing-Angriff entwendet worden sein dürften. Zu einer direkten Kontaktaufnahme durch die Hacker ist es bis dato ebenso noch nicht gekommen, bestätigt er.