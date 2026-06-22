Sperrstunde abgesagt: Bier gibt‘s auch nach 3 Uhr

„Sogar im Supermarkt tragen die Angestellten Trikots der Nationalmannschaft“, erzählt der in der Nähe Oslos lebende Oberösterreicher Dominik Lemberger. Ja, die erste WM-Teilnahme Norwegens nach langen 28 Jahren hat auch im hohen Norden eine wahre Euphorie ausgelöst. Tausende Fans haben die Reise in die USA auf sich genommen – und sorgen mit beeindruckender Stimmung für Gänsehautmomente. Die „Ruder-Choreo“ auf dem Times Square in New York war dabei der bisherige Höhepunkt.