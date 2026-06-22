Sperrstunde abgesagt: Bier gibt‘s auch nach 3 Uhr

Wie Österreich ist auch Norwegen nach langen 28 Jahren wieder bei einer Fußball-WM dabei – dementsprechend groß ist auch die Euphorie im sportbegeisterten Land, in dem für das zweite Gruppenspiel gegen Senegal, das am Dienstag um 2 Uhr unserer Zeit angepfiffen wird, sogar die Sperrstunde geändert wurde.
„Sogar im Supermarkt tragen die Angestellten Trikots der Nationalmannschaft“, erzählt der in der Nähe Oslos lebende Oberösterreicher Dominik Lemberger. Ja, die erste WM-Teilnahme Norwegens nach langen 28 Jahren hat auch im hohen Norden eine wahre Euphorie ausgelöst. Tausende Fans haben die Reise in die USA auf sich genommen – und sorgen mit beeindruckender Stimmung für Gänsehautmomente. Die „Ruder-Choreo“ auf dem Times Square in New York war dabei der bisherige Höhepunkt.
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