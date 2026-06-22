Stundenlang gefangen
Mehrere Fluggäste kollabierten bei 56 Grad Celsius
Stundenlang mussten am Sonntag Passagiere eines Fluges von Frankfurt nach Antalya wegen eines technischen Problems ausharren, bevor der Jet starten konnte. Während es schon unter normalen Umständen eine Tortur ist für die Fluggäste, so lange in der Kabine warten zu müssen, kam es wegen der brütenden Hitze zu einer ernsten Gesundheitsgefahr für viele an Bord. Medienberichten zufolge kollabierten mehrere Personen und mussten von der Rettung versorgt werden.
Medienberichten zufolge war ein bei der Boeing 737 der Fluggesellschaft SunExpress ein Hilfstriebwerk, welches unter anderem auch die Klimaanlage steuert, ausgefallen. Während man auf einen externen Ersatz gewartet habe, sei es in der Kabine unerträglich heiß geworden. Bis zu 56 Grad Celsius sollen gemessen worden sein. Mehrere Menschen brachen zusammen – darunter auch Säuglinge und Kinder – und mussten medizinisch versorgt werden.
Erst nach mehreren Notrufen Türen geöffnet
Auch Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz. Erst nach mehreren Notrufen seien die Türen des Flugzeugs geöffnet worden. Erst mit über vierstündiger Verspätung hob dann der Passagierjet ab. Die Fluggesellschaft bestätigte den Vorfall und sprach von einem technischen Defekt sowie davon, dass die Passagiere mit Getränken versorgt worden seien.
„Dies entspricht in keinster Weise unserem Anspruch an die Betreuung unserer Gäste an Bord“, betonte SunExpress und erklärte, mit sämtlichen betroffenen Passagieren Kontakt aufnehmen zu wollen. Die Ermittlungen laufen noch – klar ist aber schon jetzt: Für viele Betroffene wurde der Urlaubsflug zu einer extrem belastenden Ausnahmesituation.
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