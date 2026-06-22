Mehrere Fluggäste kollabierten bei 56 Grad Celsius

Stundenlang mussten am Sonntag Passagiere eines Fluges von Frankfurt nach Antalya wegen eines technischen Problems ausharren, bevor der Jet starten konnte. Während es schon unter normalen Umständen eine Tortur ist für die Fluggäste, so lange in der Kabine warten zu müssen, kam es wegen der brütenden Hitze zu einer ernsten Gesundheitsgefahr für viele an Bord. Medienberichten zufolge kollabierten mehrere Personen und mussten von der Rettung versorgt werden.