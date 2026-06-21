So tickt unser nächster WM-Gegner Argentinien

Ein dumpfes Dröhnen liegt über Buenos Aires. Es kommt von den vollgepackten Tribünen des El Monumental, der Heimstätte von River Plate. Knapp 85.000 tobende Fans springen auf und ab, während sie ihre Mannschaft besingen. Auf dem Rasen steht der große Rivale Boca Juniors. Es ist Superclásico, das größte Fußballspiel Argentiniens.