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Elfer verschossen

Messi hadert: „Hätte ich auch reinmachen können“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 21:30
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Seinen Elfmeter verschoss er und dennoch krönte sich Lionel Messi bei Argentiniens 2:0-Sieg über Argentinien zum „Man of the Match“. Was der 38-jährige Stürmer sowie die weiteren Protagonisten nach Schlusspfiff zu sagen hatten, erfahren Sie hier ...

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Michael Gregoritsch (ÖFB-Teamstürmer): 
„Wir wollten hart sein, wir wollten unser Spiel auf den Platz bringen. Im Endeffekt fehlen uns die deutlichen Abschlüsse, dass wir da was holen können. Das 2:0 am Ende tut uns für das Torverhältnis weh. Natürlich tut es weh, dass wir verloren haben. Wir versuchen jetzt so schnell wie möglich nach Hause zu kommen ins Teamcamp. Dann geht es an die Regeneration, und dann versuchen wir, gegen Algerien zu gewinnen.“

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Lionel Messi (Argentiniens Doppeltorschütze):
„Ich bin natürlich sehr froh darüber, dass ich das alles erreicht habe. Wir haben gewonnen, das war ein großer Sieg, ganz wichtig, sehr schwer, aber auch sehr schön. Jetzt können wir weitermachen. Das ist natürlich ein schwieriges Spiel gewesen, sehr intensiv, und letztendlich sind wir froh, dass wir gewonnen haben. Sechs Punkte, wir sind weiter.“
Zum Elfer:
„Den hätte ich auch reinmachen können, aber gut, letztendlich bin ich sehr froh, dass wir das Ergebnis erzielt haben und dass wir alles als Mannschaft gewonnen haben.“

David Alaba im Zweikampf mit Lionel Messi
David Alaba im Zweikampf mit Lionel Messi(Bild: AFP/MICHAEL STEELE)

David Alaba (ÖFB-Kapitän)
„Dass die Herausforderung groß sein wird, wussten wir im Vorhinein. Die gesamte Mannschaft (von Argentinien, Anm.) hat gezeigt, was für Qualitäten sie besitzt – nicht nur Leo. Mit ihm haben sie auch noch einen Unterschiedsspieler, die Zahlen sprechen für sich. Ich bin dennoch stolz auf unsere Mannschaft, speziell in der zweiten Halbzeit haben wir unser Spiel auf den Platz bringen und auf den Lucky Punsh hoffen können. Bei einem 1:1 dürfte sich keiner aufregen – auch wenn Argentinien mehr Torchancen hatte. Das 2:0 tut am meisten weh, weil wir am Drücker waren. Wir hatten Höhen und Tiefen im Spiel, ich bin aber über weite Strecken sehr stolz auf die Mannschaft. Wenn man gegen so eine Mannschaft so mutig spielt. zeigt das den Charakter und die Qualität der Mannschaft. Den Weg müssen wir weitergehen, um erfolgreich zu sein.“

Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: Sepp Pail)

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef):
„Ich bin über weite Strecken mit dem Auftritt wirklich sehr zufrieden. Wir haben es sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball gut gemacht. Wir hatten, glaube ich, 60, 65 Minuten das Gefühl, dass wir das Spiel wirklich kontrollieren. Ärgern tun mich im Nachhinein jetzt zwei Dinge: Erstens das nicht gegebene Foul an Xaver Schlager vor dem 1:0 und unser eigenes Verhalten vor dem 2:0. Wir hatten dreimal die Möglichkeit, den Ball vor das gegnerische Tor zu flanken bei noch einer Minute Spielzeit und haben es die ersten zweimal leider nicht gemacht. Und beim dritten Mal war es die schlechteste Variante, den Gegner anzuschießen und ihm dadurch nochmal eine Konterchance zu geben. Deswegen ärgere ich mich über dieses zweite Tor, da waren wir schon auch ein bisschen selber schuld. Aber insgesamt der Auftritt hat mir gut gefallen.“

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