Messi hadert: „Hätte ich auch reinmachen können“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef):

„Ich bin über weite Strecken mit dem Auftritt wirklich sehr zufrieden. Wir haben es sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball gut gemacht. Wir hatten, glaube ich, 60, 65 Minuten das Gefühl, dass wir das Spiel wirklich kontrollieren. Ärgern tun mich im Nachhinein jetzt zwei Dinge: Erstens das nicht gegebene Foul an Xaver Schlager vor dem 1:0 und unser eigenes Verhalten vor dem 2:0. Wir hatten dreimal die Möglichkeit, den Ball vor das gegnerische Tor zu flanken bei noch einer Minute Spielzeit und haben es die ersten zweimal leider nicht gemacht. Und beim dritten Mal war es die schlechteste Variante, den Gegner anzuschießen und ihm dadurch nochmal eine Konterchance zu geben. Deswegen ärgere ich mich über dieses zweite Tor, da waren wir schon auch ein bisschen selber schuld. Aber insgesamt der Auftritt hat mir gut gefallen.“