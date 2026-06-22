Hitze steigt in Wien schneller als sonstwo im Land

Gesundheitgefahr steigt mit jedem Zehntelgrad mehr

Versiegelung, Verkehr und mehr lassen den Temperatur-Abstand zu weniger dicht besiedelten Gegenden zudem ständig wachsen: Allein seit der Jahrtausendwende ist das Wiener Hitze-Plus gegenüber dem Rest des Landes um 0,4 Grad gewachsen, obwohl auch dort der Klimawandel zuschlägt: In den letzten 25 Jahren ist die Sommertemperatur österreichweit fünfmal so stark gestiegen wie in den 150 Jahren davor (siehe Grafik unten).