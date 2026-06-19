Das reichste Zehntel zerstört Umwelt am meisten

In der Studie, die im Fachmagazin „Communications Sustainability“ veröffentlicht wurde, untersuchte das Team die Folgen allein des Konsums für einige ausgewählte planetare Belastungsgrenzen: Etwa die Hälfte der verursachten Schäden – 47 bis 56 Prozent – entfällt der Berechnung zufolge auf das Artensterben, an zweiter Stelle folgt der Klimawandel mit 36 bis 45 Prozent. Die Folgen der Anreicherung mit Stickstoff beziffert das Team auf sechs bis acht Prozent, die Anreicherung mit Phosphor und die Folgen für Süßwasser beziffert es jeweils auf unter zwei Prozent. Andere planetare Grenzen wie etwa die Versauerung der Meere oder Änderungen der Landnutzung blieben außen vor.