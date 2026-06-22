Vom großen Buhmann zum umjubelten WM-Helden!

Nur an die 525.000 Einwohner hat die afrikanische Inselgruppe im Atlantik. Zwei neue Helden hat das kleine Land nach dem 2:2 gegen Uruguay. Kevin Pina war es vorbehalten, das erste WM-Tor seines Landes überhaupt in der Geschichte zu erzielen. Er versenkte einen Freistoß aus 30 Metern zur Führung. Doch die Urus drehten noch vor der Pause die Partie – 2:1!