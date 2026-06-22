Hälfte der Grazer ist mit der Koalition zufrieden

Neue Umfrage sechs Tage vor dem Urnengang in Graz: Die Hälfte der Befragten ist mit der Arbeit von KPÖ, Grünen und SPÖ zufrieden. Die Entwicklung von Graz sehen sie positiver als jene der Steiermark. Gesundheitszentren in jedem Bezirk und ein belebtes Murufer finden die breiteste Unterstützung.
Was denken die Grazer über ihre Stadt? Wie hat sich die Stimmung in den vergangenen fünf Jahren verändert und welche Themen sind den Bewohnern wichtig? Das hat das Institut Foresight im Auftrag des ORF und der „Steirerkrone“ kurz vor der Wahl in der steirischen Landeshauptstadt erhoben.
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