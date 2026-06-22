„Österreich spielt gegen einen Gott und 10 Killer“

VAR-„Skandal“?

Immer wieder wussten die Argentinier den Österreichern bei deren Ballbesitz mit robustem Einsteigen und teilweise sogar un-weltmeisterlich anmutender Ruppigkeit den Zahn zu ziehen. Freilich: Brutal oder grob unfair wurde es kaum einmal, die eine oder andere Ermahnung oder Gelbe durch Schiri Amin Mohamed Omar wäre schon auch vertretbar gewesen …