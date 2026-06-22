Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Fjørtoft knallhart

„Österreich spielt gegen einen Gott und 10 Killer“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 20:39
Jan Åge Fjørtoft sieht Argentinien als eine Mischung von ganz besonderen Spielern …
Jan Åge Fjørtoft sieht Argentinien als eine Mischung von ganz besonderen Spielern …(Bild: Krone-Collage/ServusTV Sebastian Marko, AFP/CHARLOTTE WILSON)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Knallharte, wenngleich durchaus martialische Analyse zum WM-Duell Österreichs gegen Argentinien: Fußball-Legende Jan Åge Fjørtoft hat die „Gauchos“ bereits in der Halbzeit der Partie als äußerst schwer zu bespielen analysiert! In seiner Funktion als TV-Experte meinte er: „Österreich spielt gegen einen Gott und 10 Killer …“

0 Kommentare

Worauf sich der norwegische Ex-Rapid-Star bei ServusTV dabei bezog ist einerseits natürlich Lionel Messi, der Gott (vielleicht war auch das phonetisch ähnlich klingende „GOAT“ gemeint), und anderseits der Rest des argentinischen Teams, das sich abseits spielerischer Qualitäten nun einmal auch durch körperliche Präsenz auszeichnet. Vorsichtig und durchaus zurückhaltend formuliert.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/ARIC BECKER)

VAR-„Skandal“?
Immer wieder wussten die Argentinier den Österreichern bei deren Ballbesitz mit robustem Einsteigen und teilweise sogar un-weltmeisterlich anmutender Ruppigkeit den Zahn zu ziehen. Freilich: Brutal oder grob unfair wurde es kaum einmal, die eine oder andere Ermahnung oder Gelbe durch Schiri Amin Mohamed Omar wäre schon auch vertretbar gewesen …

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Messi-Doppelpack
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
22.06.2026

Besonders ärgerlich: Den Ballgewinn der Argentinier, der in weiterer Folge zum 1:0 durch Messi führte, hätten andere Schiris wohl als Foul von Mac Allister an Xaver Schlager abgepfiffen. Dass sich dahingehend auch der VAR nicht eingeschaltet hatte, war für Fjørtoft ein „Skandal“ …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 20:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln
Krone-WM-Studio
Spanier entfesselt – Österreich will wieder jubeln
WM-Highlights
Märchen geht weiter – nächster Punkt für Kap Verde
WM-Highlights
Historisch – Ägypten holt ersten Sieg bei einer WM
WM-Highlights
Wieder nur ein Remis – Belgien zittert um Aufstieg
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
135.908 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.871 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.217 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1099 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
773 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
FPÖ-Geburtstagsfeier: Kritik an Gästeliste
689 mal kommentiert
Bussi für AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in der Hofburg. Herbert Kickls Gästeliste sorgt für ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Matchtag zum Nachlesen
ÖFB-Fans verabschieden Teamkicker mit Applaus
Elfer verschossen
Messi hadert: „Hätte ich auch reinmachen können“
„Gregerl“-Klartext
Niederlage im WM-Schlager: „Das tut besonders weh“
Messi-Doppelpack
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
Fjørtoft knallhart
„Österreich spielt gegen einen Gott und 10 Killer“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf