Gletscherschwund am Dachstein kaum aufzuhalten

Vier Meter Schnee: Zu wenig für eine Erholung

Erst kürzlich schneite es am höchsten Berg der Steiermark. Prinzipiell ist das ein gutes Zeichen: „Der Schnee im Frühjahr und Sommer hilft dem Gletscher aber nicht viel“, hält Weichbold fest. Aufgrund der zu hohen Temperaturen am Berg kann sich dieser Schnee nämlich nicht verdichten und den Gletscher nicht wieder aufbauen. Anders wäre es mit ordentlichen Schneemengen im Winter: „In der kalten Jahreszeit kann sich der Neuschnee verbinden und gefrieren. Dann kann sich der Gletscher wieder erholen.“