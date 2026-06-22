Niederlage im WM-Schlager: „Das tut besonders weh“

Das ÖFB-Wunder gegen Argentinien ist am Montag ausgeblieben – Michael Gregoritsch hat nach der Partie eine Erklärung für die 0:2-Niederlage parat. Dabei schmerzt vor allem der zweite Gegentreffer. Jetzt geht es darum, so schnell wie möglich fit für den Showdown mit Algerien zu werden.