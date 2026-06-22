Unfaire Argentinien-Aktion? Aufregung um Messi-Tor

Schlager diskutierte in der Halbzeit deshalb auch noch intensiv mit Schiedsrichter Amin Mohamed Omar über die Szene. Ändern ließ sich der Gegentreffer aber nicht mehr. Bitter jedenfalls für die mutig aufspielende ÖFB-Mannschaft, die in der Nachspielzeit dann noch den zweiten Messi-Treffer verkraften musste. Der Superstar schraubt seinen eigenen Rekord auf 18 WM-Tore hoch und Österreich muss sich Argentinien mit 0:2 geschlagen geben.