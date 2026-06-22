Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Bitter für ÖFB-Elf

Unfaire Argentinien-Aktion? Aufregung um Messi-Tor

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 20:38
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Aufregung um den 1:0-Führungstreffer der Argentinier im WM-Kracher gegen Österreich. Nachdem zunächst der Tor-Rekord von Lionel Messi im Fokus gestanden war, nahmen zur Halbzeit Diskussionen um eine Szene vor dem Treffer Fahrt auf. 

0 Kommentare

Plötzlich war Messi gegen Ende der Halbzeit doch wieder da, wo er nicht sein darf – unmittelbar vor dem ÖFB-Tor und das noch dazu mit dem Ball am Fuß. Nachdem der Superstar zuvor noch vom Elfmeterpunkt gescheitert war, ließ er sich in der 38. Minute nicht mehr stoppen. 

Lesen Sie auch:
Superstar Lionel Messi scheiterte vom Punkt!
Wilder ÖFB-Auftakt
VAR-Schock, Elfer-Glück und dann der Messi-Rekord!
22.06.2026
Ein Makel am Star
Messis Negativrekord: Drei WM-Elfer vergab nur er!
22.06.2026
Sport Tv Logo
Er kann‘s nicht lassen
Tore gegen ÖFB! Messi bricht mehrere Rekorde
22.06.2026

Sein 17. WM-Tor – ein neuer Rekord! Die Argentinier jubelten mit ihrem Ausnahmekönner und die ÖFB-Kicker ärgerten sich über den Gegentreffer, nachdem man dem Titelverteidiger zuvor gut Paroli geboten hatte. 

Foul von Mac Allister?
Allerdings machten die Österreicher auch gleich auf eine Szene aufmerksam, die sich vor dem Treffer abgespielt hatte. Xaver Schlager wurde dabei von Alexis Mac Allister unsanft vom Ball getrennt und blieb schließlich auf dem Rasen liegen. 

Xaver Schlager im Zweikampf mit Enzo Fernandez.
Xaver Schlager im Zweikampf mit Enzo Fernandez.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Der Unparteiische ahndete die Szene nicht und auch der VAR schritt nicht ein. Die Argentinier spielten weiter, obwohl Schlager liegen blieb. Daraus resultierte schließlich der historische Messi-Treffer. Eine Szene, die bei Spielern, Experten und auch vielen ÖFB-Fans einen Beigeschmack hinterlässt. „Darüber ärgere ich mich“, betont etwa Teamchef Ralf Rangnick nach dem Match. 

Lesen Sie auch:
Der berühmte Influencer IShowSpeed hält gegen Argentinien auch zu Österreich.
Jubel und Backflip
Berühmter Influencer überrascht im ÖFB-Trikot
22.06.2026

Schlager diskutierte in der Halbzeit deshalb auch noch intensiv mit Schiedsrichter Amin Mohamed Omar über die Szene. Ändern ließ sich der Gegentreffer aber nicht mehr. Bitter jedenfalls für die mutig aufspielende ÖFB-Mannschaft, die in der Nachspielzeit dann noch den zweiten Messi-Treffer verkraften musste. Der Superstar schraubt seinen eigenen Rekord auf 18 WM-Tore hoch und Österreich muss sich Argentinien mit 0:2 geschlagen geben. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 20:38
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Lionel MessiXaver Schlager
Österreich
ÖFB
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln
Krone-WM-Studio
Spanier entfesselt – Österreich will wieder jubeln
WM-Highlights
Märchen geht weiter – nächster Punkt für Kap Verde
WM-Highlights
Historisch – Ägypten holt ersten Sieg bei einer WM
WM-Highlights
Wieder nur ein Remis – Belgien zittert um Aufstieg
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
135.908 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.871 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.217 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1099 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
773 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
FPÖ-Geburtstagsfeier: Kritik an Gästeliste
689 mal kommentiert
Bussi für AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in der Hofburg. Herbert Kickls Gästeliste sorgt für ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM-Highlights
Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln
Matchtag zum Nachlesen
ÖFB-Fans verabschieden Teamkicker mit Applaus
Elfer verschossen
Messi hadert: „Hätte ich auch reinmachen können“
„Gregerl“-Klartext
Niederlage im WM-Schlager: „Das tut besonders weh“
Messi-Doppelpack
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf