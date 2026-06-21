Nackte Haut und eine Schlacht über zwölf Stunden

Keine Klimaanlage, drückende Sommerhitze und ein Rahmen, der alles verzeiht außer Mittelmaß: Seit 1992 fungiert die Saline auf der Halleiner Pernerinsel als wahrhaftiges und mutiges Theaterlabor, fernab des goldglänzenden Marmor-Images der Salzburger Festspiele – Triumphe, Flops und Skandale inklusive.
Die Luft steht. Scheinwerfer und die Sonne am historischen Blechdach heizen die alte Industriehalle auf, das Publikum greift zu Fächern und Wasserflaschen. Eine Klimaanlage gibt es auf der Halleiner Pernerinsel bis heute nicht. Doch wenn das Licht ausgeht, beginnt an diesem Ort seit mehr als drei Jahrzehnten regelmäßig Theatergeschichte.
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