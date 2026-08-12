Nordligist muss vorerst auf Torjäger verzichten

Nach einem Traumstart mit drei Treffern in den ersten drei Spielen gab es für Wals-Grünaus Neuzugang Sebastian Müller eine Abreibung. Der 19-jährige Torjäger, der im Sommer aus Hallein in den Flachgau kam, zog sich am Dienstag beim 3:2-Derbysieg in Grödig wohl einen Außenbandriss zu. Ein MRT soll in den kommenden Tagen Gewissheit bringen.