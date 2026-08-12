Nordligist muss vorerst auf Torjäger verzichten

Bittere Pille für den neuen Torjäger von Nordligist Wals-Grünau! Beim 3:2-Derbysieg in Grödig zog sich der 19-Jährige aller Voraussicht nach einen Außenbandriss zu und wird in den kommenden Wochen ausfallen.
Nach einem Traumstart mit drei Treffern in den ersten drei Spielen gab es für Wals-Grünaus Neuzugang Sebastian Müller eine Abreibung. Der 19-jährige Torjäger, der im Sommer aus Hallein in den Flachgau kam, zog sich am Dienstag beim 3:2-Derbysieg in Grödig wohl einen Außenbandriss zu. Ein MRT soll in den kommenden Tagen Gewissheit bringen.
Das ist wirklich bitter. Ich bin so gut in die Saison gestartet, und jetzt das.
Sebastian MÜLLER, Wals-Grünau
Hoffnungen ruhen auf MRT-Termin
„Das ist wirklich bitter. Ich bin so gut in die Saison gestartet, und jetzt das. Ich hoffe sehr, dass sich die schlimmen Befürchtungen beim MRT-Termin doch nicht bestätigen“, sagte der Angreifer, der derzeit mit Krücken unterwegs ist, am Mittwoch der „Krone“.
Seine Ausfallzeit dürfte sich auf bis zu drei Wochen belaufen. Am Samstag erwarten die Grünauer die Amateure des LASK im eigenen Haus. Die Stahlstädter schossen am Dienstag Seekirchen mit 8:0 vom Platz.
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