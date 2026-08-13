Polizei zufrieden: Fußballabend blieb friedlich

Der UEFA Super Cup 2026 in Salzburg ist aus Sicht der Polizei ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Sowohl die Veranstaltungen rund um das Spiel als auch die Partie selbst verliefen friedlich.
Im Zusammenhang mit den Veranstaltungen zum UEFA Super Cup registrierte die Salzburger Polizei weder Ausschreitungen noch relevante strafrechtliche Vorfälle. Das umfangreiche Sicherheitskonzept und die enge Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen hätten damit wesentlich zu einem reibungslosen Ablauf beigetragen.
Besonders positiv hebt die Polizei das Verhalten der Fans beider Mannschaften hervor. Diese hätten sich „vorbildlich verhalten“ und als „würdige Gäste unseres Bundeslandes“ erwiesen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.