Eine Notfall-Verordnung wird zur Dauerlösung

Ganz schön schnell wird aus einer Notfall-Maßnahme eine Dauereinrichtung. Das zeigt sich aktuell auch in Salzburgs Kindergärten. Rückblende in den Dezember 2023: Vor gut zweieinhalb Jahren verordnete Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ), dass auch Zusatzkräfte, also Helferinnen, bei Personalmangel die Führung einer Kindergartengruppe übernehmen dürfen. Die Sorge um Einbußen bei der Qualität der Betreuung war groß, wenn es keine vertiefende Fachausbildung zum Führen einer Gruppe mehr braucht.