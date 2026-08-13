Große Dürre mit nur halb so viel Regen in Salzburg

Es fielen heuer auch in Salzburg tausende Liter weniger Regen. Im Schnitt war es ein Minus von rund 50 Prozent. In Salzburg-Freisaal gingen im Juli sogar nur 42 Millimeter Niederschlag auf die Messstelle nieder. Das ist um 76 Prozent weniger als in den Vorjahren. Nur minimal feuchter war es in St. Johann (minus 76 Prozent) und Abtenau (minus 71 Prozent). Auch bei Gesamtmengen, die 2026 insgesamt in Salzburg schon vom Himmel fielen, zeigt sich ein dramatisches Bild.