Bauern brachten mit Jauchfässern Wasser zu Brand



Alarmstufe 3

Alarmstufe 3 wurde ausgelöst und insgesamt 16 Feuerwehren mit 285 Helfern kämpften gegen die Flammen. Eine besondere Herausforderung war die Versorgung der Einsatzstelle mit ausreichend Löschwasser. Hierfür errichteten die Feuerwehren eine etwa 1,9 Kilometer lange Löschwasserleitung. Zusätzlich wurde ein Pendelverkehr mit Güllefässern eingerichtet, um die Wasserversorgung auch über größere Distanzen hinweg sicherzustellen.