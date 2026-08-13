Bauern brachten mit Jauchfässern Wasser zu Brand

Zusammenhalten statt zuschauen: Mit Jauchefässern brachten Landwirte bei einem Großbrand in Mettmach Wasser zum Löschen, halfen so der Feuerwehr, die mit 16 Mannschaften im Einsatz stand.
Heute Nacht gegen 1 Uhr kam es in Mettmach (Bezirk Ried) zu einem Brand in einem Industriebetrieb. Bei einer Firma für Abfallentsorgung war Müll in Brand geraten und es entwickelte sich ein Großfeuer.
Alarmstufe 3
Alarmstufe 3 wurde ausgelöst und insgesamt 16 Feuerwehren mit 285 Helfern kämpften gegen die Flammen. Eine besondere Herausforderung war die Versorgung der Einsatzstelle mit ausreichend Löschwasser. Hierfür errichteten die Feuerwehren eine etwa 1,9 Kilometer lange Löschwasserleitung. Zusätzlich wurde ein Pendelverkehr mit Güllefässern eingerichtet, um die Wasserversorgung auch über größere Distanzen hinweg sicherzustellen.
Gegen 3 Uhr früh konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Auch nach der erfolgreichen Brandbekämpfung waren noch umfangreiche Nachlöscharbeiten und Versorgungsmaßnahmen erforderlich. Die Arbeiten an der Einsatzstelle dauerten bis in die Morgenstunden an.
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