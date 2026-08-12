So feierten die Salzburger die Sonnenfinsternis

Der Andrang auf die speziellen Sonnenfinsternis-Brillen, die die Augen vor der enormen Energie beim Blick in die Sonne schützen, war noch am Mittwochnachmittag groß. Im letzten Moment wollten sich viele Salzburger damit eindecken. Es bildeten sich auch vor einer Optiker-Filiale im Europark lange Schlangen. Dort waren in der Früh noch 2000 Stück vorrätig, 1000 binnen einer halben Stunde verkauft. „Es gab noch kurzfristige Lieferungen“, heißt es dazu von Sehen Wutscher, wo man über enormen Andrang in ganz Österreich berichtet. Bei anderen hingen schon zu Mittag Schilder: „Leider ausverkauft.“