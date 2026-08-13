„Gehe von organisierter Mozart-Kriminalität aus“

Irgendwie konnte man beim Betreten des Mirabellgartens einfach nicht anders. Die goldenen Mini-Mozarts von Künstler Ottmar Hörl luden förmlich dazu ein, von neugierigen Besuchern angestupst zu werden. Dabei konnte es schon einmal passieren, dass die eine oder andere Miniatur-Skulptur umfiel. Denn die Mozarts waren entweder nur lose mit einer Metallspitze im Boden fixiert oder gar nicht.