„Gehe von organisierter Mozart-Kriminalität aus“

Fast alle der insgesamt 230 Mozart-Figuren wurden mittlerweile aus dem Mirabellgarten in Salzburg gestohlen. So dreist können nur professionelle Langfinger sein, ist Künstler Ottmar Hörl überzeugt. Er erstatte bereits Anzeige.
Irgendwie konnte man beim Betreten des Mirabellgartens einfach nicht anders. Die goldenen Mini-Mozarts von Künstler Ottmar Hörl luden förmlich dazu ein, von neugierigen Besuchern angestupst zu werden. Dabei konnte es schon einmal passieren, dass die eine oder andere Miniatur-Skulptur umfiel. Denn die Mozarts waren entweder nur lose mit einer Metallspitze im Boden fixiert oder gar nicht.
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