Highspeed-Internet wird immer breiter verfügbar

Im aktuellen Netzneutralitätsbericht blickt die RTR auch auf ein Jahrzehnt „regulatorischer Begleitung der europäischen Netzneutralitätsregelungen“ zurück. Dabei standen laut Steinmaurer in den ersten Jahren vor allem Fragen der Transparenz oder kommerzieller Praktiken wie Zero-Rating im Vordergrund. Unter Zero-Rating fallen Angebote von Netzbetreibern, die nicht dem Datenvolumen zugerechnet werden, dass der Kunde bezahlt. Heute beschäftigen die Regulierungsbehörde, die Marktteilnehmer und politischen Entscheidungsträger „zunehmend Themen wie Qualitätsdifferenzierung, virtuelle Netzarchitekturen und neue digitale Dienste“.