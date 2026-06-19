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Gene oder Krankheit?

Diese seltene schneeweiße Krähe sorgt für Staunen

Kärnten
19.06.2026 10:00
Die kleine schneeweiße Krähe wurde nach der Bruchlandung gerettet.
Die kleine schneeweiße Krähe wurde nach der Bruchlandung gerettet.(Bild: Michaela Dworak)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Eine außergewöhnliche Entdeckung beschäftigt derzeit die Vogelhilfe Kärnten: Eine kleine, schneeweiße Krähe legte im Ferndorfer Strandbad eine Bruchlandung hin und wird nun wieder gesund gepflegt.

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„So einen Vogel hatten wir in Kärnten noch nie“, ist Michaela Dworak von der Vogelhilfe Kärnten ein wenig sprachlos, denn eine schneeweiße Krähe zu erblicken, gleicht einer kleinen Sensation. 

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