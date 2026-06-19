Viva la Mexiko, Air Canada und US-Euphorie!

Heimvorteil genutzt! Mexiko und Kanada stehen nach zwei Vorrunden-Spieltagen in der K.O.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft! Im Podcast „Sportkrone Inside“ sprechen Martin Grasl und Tom Steiger über den fulimanten Start ins Heimevent und potenzielle Chancen. Heute Abend wollen dann die US-Boys nach dem grandiosen Auftakt gegen Paraguay nachlegen!