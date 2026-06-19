EU als Bankomat für die Ukraine?

Die Ukraine galt lange als das korrupteste Land im Osten, superreiche Investoren erwarben billig riesige Landwirtschaftsregionen, und die US-Politiker reiben sich schon die Hände: Würde die EU die Ukraine als Mitgliedsland aufnehmen, so hätte das garantiert zwei Effekte: Die USA legen ganz Europa mit dem Ukraine-Beitritt ein superteures Kuckucksei ins EU-Nest – und die EU selbst wäre mit so einem Beitrittsland hoffnungslos überfordert.