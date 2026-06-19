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Trumps Projekt floppt

In frisch renoviertem US-Pool blättert Farbe ab

Ausland
19.06.2026 09:16
Die Enten im Lincoln Memorial Reflecting Pool scheinen die optischen Makel nicht zu stören.
Die Enten im Lincoln Memorial Reflecting Pool scheinen die optischen Makel nicht zu stören.(Bild: AP/Rahmat Gul)
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Von krone.at

Nach einem Algenproblem gibt es erneut Probleme mit dem frisch renovierten Reflecting Pool am Lincoln Memorial: Nachdem das Wahrzeichen um umgerechnet 12,2 Millionen Euro saniert wurde, blättert bereits die Farbe ab. US-Präsident Donald Trump hatte vor den Arbeiten erklärt, die Beschichtung würde „50 bis 100 Jahre“ halten.

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Am Donnerstag blätterte die frische Farbe vom Grund ab und verteilte sich im algenfarbenen Wasser – weniger als zwei Wochen, nachdem Trump die Fertigstellung der Arbeiten verkündet hatte.

Arbeiter entfernen die Algen im Wasserbecken – dabei gehen jedoch auch Teile der „US-blauen“ ...
Arbeiter entfernen die Algen im Wasserbecken – dabei gehen jedoch auch Teile der „US-blauen“ Beschichtung weg.(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)

Auftrag wurde ohne Ausschreibung erteilt
Der historische Pool wurde in diesem Jahr im Rahmen von Trumps umfassenden Plänen zur Umgestaltung der US-Hauptstadt ohne Ausschreibung trockengelegt und neu gestaltet. Zu diesen Plänen gehören auch der Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses, um Platz für einen neuen Ballsaal zu schaffen.

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Besonders die Entscheidung Trumps, dass der Pool renoviert werden müsse, hatte Diskussionen ausgelöst. Am 6. Juni verkündete der US-Präsident, dass die Arbeiten abgeschlossen seien. Weil eine ungeplante Algenblüte den Pool statt dunkelblau aber grün färbte, hatten Arbeiter am Dienstag Wasserstoffperoxid in den Pool gegossen.

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