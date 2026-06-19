In frisch renoviertem US-Pool blättert Farbe ab

Auftrag wurde ohne Ausschreibung erteilt

Der historische Pool wurde in diesem Jahr im Rahmen von Trumps umfassenden Plänen zur Umgestaltung der US-Hauptstadt ohne Ausschreibung trockengelegt und neu gestaltet. Zu diesen Plänen gehören auch der Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses, um Platz für einen neuen Ballsaal zu schaffen.