Trumps Projekt floppt
In frisch renoviertem US-Pool blättert Farbe ab
Nach einem Algenproblem gibt es erneut Probleme mit dem frisch renovierten Reflecting Pool am Lincoln Memorial: Nachdem das Wahrzeichen um umgerechnet 12,2 Millionen Euro saniert wurde, blättert bereits die Farbe ab. US-Präsident Donald Trump hatte vor den Arbeiten erklärt, die Beschichtung würde „50 bis 100 Jahre“ halten.
Am Donnerstag blätterte die frische Farbe vom Grund ab und verteilte sich im algenfarbenen Wasser – weniger als zwei Wochen, nachdem Trump die Fertigstellung der Arbeiten verkündet hatte.
Auftrag wurde ohne Ausschreibung erteilt
Der historische Pool wurde in diesem Jahr im Rahmen von Trumps umfassenden Plänen zur Umgestaltung der US-Hauptstadt ohne Ausschreibung trockengelegt und neu gestaltet. Zu diesen Plänen gehören auch der Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses, um Platz für einen neuen Ballsaal zu schaffen.
Besonders die Entscheidung Trumps, dass der Pool renoviert werden müsse, hatte Diskussionen ausgelöst. Am 6. Juni verkündete der US-Präsident, dass die Arbeiten abgeschlossen seien. Weil eine ungeplante Algenblüte den Pool statt dunkelblau aber grün färbte, hatten Arbeiter am Dienstag Wasserstoffperoxid in den Pool gegossen.
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