Wo Pensionisten den Kick haben und Eltern zittern

Entstanden sind zwei Trails im Wald und ein sogenannter Flow-Trail über die Wiese, der eher gemütliches Fahren erlaubt. Und dennoch kann man auch hier eine alternative Route wählen und über Holz-Hindernisse und Hügel springen. Für den geübten Biker Alexander Gebetsroither aus Anif ein willkommenes Angebot: „Ich bin früher viel in Parks gefahren, habe jetzt aber auf Radtouren umgeschwenkt. Aber wenn es in der Nähe ein Angebot gibt, muss ich es schon ausprobieren.“