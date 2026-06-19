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Blaue Fremdkörper

Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter

Österreich
19.06.2026 09:33
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

Besitzer von Katzen aufgepasst: Der Tierbedarfshändler Fressnapf ruft eines seiner Produkte der Marke „Multifit“ zurück. In dem Futter könnten sich blaue, weiche Fremdkörper befinden, die in den Verdauungstrakt der Tiere gelangen könnten. Um welches Produkt Katzenhalter nun einen großen Bogen machen sollen ...

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Der Tierbedarfshändler Fressnapf hat einen Rückruf für ein bestimmtes Katzenfutter veranlasst. Betroffen ist das Produkt der Marke „Multifit“ in der Sorte „Jelly Kaninchen & Ente“. Katzenbesitzer sollten die betroffenen Dosen vorsorglich nicht mehr verfüttern.

Diese Produkte sind vom Rückruf betroffen
Der Rückruf umfasst ausschließlich das Produkt „Multifit Adult Jelly Kaninchen & Ente“ in der 405-Gramm-Dose mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 03.04.2028 und 04.04.2028 und Artikelnummer 1307479. Nach Angaben des Unternehmens sind keine weiteren Chargen oder andere Produkte betroffen. Alle übrigen Chargen des Katzenfutters können weiterhin verwendet werden.

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Verunreinigung einzelner Dosen. Laut Fressnapf kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich blaue, weiche Fremdkörper aus Plastik im Futter befinden. Diese sollen während des Produktionsprozesses in die Dosen gelangt sein. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.

Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.(Bild: Jana Weichelt)
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Das Unternehmen warnt davor, das betroffene Futter an Katzen zu verfüttern. Die Fremdkörper könnten von den Vierbeinern im Zuge der Nahrungsaufnahme verschluckt werden. 

Erstattung auch ohne Kaufnachweis
Kunden haben die Möglichkeit, betroffene Dosen in jeder Fressnapf-Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet. Die Rückrufinformation ist unter fressnapf.at/product/recall abrufbar, für Rückfragen steht der Kundenservice von Fressnapf per E-Mail unter kundenservice@fressnapf.de zur Verfügung.

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