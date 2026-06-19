Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Verunreinigung einzelner Dosen. Laut Fressnapf kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich blaue, weiche Fremdkörper aus Plastik im Futter befinden. Diese sollen während des Produktionsprozesses in die Dosen gelangt sein. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.