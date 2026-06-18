Signa-Immobilie Park Hyatt geht an Industriellen

Signa-Tafelsilber soll Geld in Insolvenz-Kasse spülen

Laut dem Wirtschaftsportal „Leadersnet“ soll Signa-Masseverwalter Norbert Abel bereits weitere Verkäufe planen, unter anderem das Goldene Quartier. Rainer hatte bereits mehrere Signa-Immobilien erworben. So kaufte er 2023 das Eckgebäude in der Kärntner Straße, in dem sich der Apple-Store befindet, um rund 95 Millionen Euro. Ein weiteres Signa-Objekt sicherte er sich im Jahr davor auf der Freyung. Dieses Gebäude beherbergt unter anderem den Verfassungsgerichtshof sowie das frühere Kunstforum.