Mette-Marit: Militärjets eskortierten Spenderorgan

Nach Recherchen der schwedischen Zeitung „Expressen“ hat ein schwedischer Pilot in der vergangenen Woche im Rahmen einer dringenden Notfallmission ein Spenderorgan nach Oslo geflogen. Die Situation soll derart zeitkritisch gewesen sein, dass die Transportmaschine laut einer Quelle zeitweise von norwegischen Militärjets eskortiert wurde, um den schnellstmöglichen Transport sicherzustellen.