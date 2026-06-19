WM-Gastgeber im Rausch – Brasilien muss punkten

Viva la Mexiko, Air Canada zündet und die US-Boys wollen heute nachlegen. Kurz gesagt: Die Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft wissen in der Vorrunde zu performen. Im Krone WM-Studio sprechen wir über den Höhenflug der austragenden Länder und bereiten auf den heutigen Spieltag vor. Da ist klar, dass Brasilien heute Abend gegen Haiti anschreiben muss.